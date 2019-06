Hoe houd je het koel tijdens een hittegolf?

Kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht kunnen gezondheidsklachten krijgen. Hun lichamen kunnen de warmte niet goed kwijt Maar wat kun je doen om je te wapenen tegen de hitte? Tien tips:1) Zorg dat je voldoende vocht binnen krijgt. Water, vruchtendrankjes en bouillon. Geen alcohol, want dat heeft een uitdrogend effect. Drink in ieder geval twee liter. Drink niet te koud, daar gaat je lichaamstemperatuur juist van stijgen. En drink regelmatig: elk uur een glaasje water.2) Eet gezond, groenten en fruit bevatten behalve water ook vitamines en zouten. Die verlies je door te zweten maar je lichaam heeft ze wel nodig.3) Verkoel jezelf, bijvoorbeeld door je handen en polsen onder een koude kraan te houden. Of doe je voeten in een bak koud water.4) Vermijd grote inspanningen op het heetst van de dag, tussen 12 en 16 uur. Blijf in die periode ook binnen als het kan. Houd een siësta. Als je toch naar buiten moet, doe dat niet te lang en smeer je goed in. Draag loszittende, lichtgekleurde kleding van ademend katoen of linnen en doe een pet of hoed op je hoofd. En zoek de schaduw op.5) Houd de zon buitenshuis. Sluit overdag de deuren en ramen en doe gordijnen en zonwering dicht. Wanneer de zon onder is kun je de ramen en deuren zoveel mogelijk openzetten om door te luchten.6) Elektrische apparaten geven warmte af, ook in de stand-by stand. Zet die uit als je ze niet gebruikt.7) Gebruik een ventilator. Je kunt ook een of meer flessen water uit de diepvries in een teiltje voor de ventilator zetten, dat zorgt voor extra afkoeling.8) Is het buiten en in je eigen huis te warm? Zoek dan andere koele plekken op, bijvoorbeeld de bibliotheek of een supermarkt, of ga naar de film in een donkere bioscoop met airco.9) Een lauwe douche kan helpen om te ontspannen en af te koelen. Zorg voor een fris bed. Gebruik een luchtig laken in plaats van een dekbed.10) Warme lucht stijgt op, dus boven is het warmer dan beneden. Het kan verstandig zijn om een verdieping lager te gaan slapen. En ook op je slaapkamer kun je flessen bevroren water in een teiltje voor de ventilator zetten.