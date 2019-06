Extra bussen naar Drenthe rond Stadspark Live

Q-link en Qliner-bussen voeren tot 1 uur 's nachts extra ritten uit. Het afsluitende optreden van Sting duurt tot 23.00 uur.Q-link 4 van Groningen naar Roden rijdt van 22.00 uur tot 1.00 uur 's nachts vier keer in plaats van twee keer per uur.Q-link 5 van Groningen via Zuidlaren naar Annen rijdt de hele avond twee keer, in plaats van 1 keer per uur.Qliner 300 Groningen - Gieten - Borger - Emmen rijdt vanaf 11 uur 's ochtends tot en met 1.00 uur 's nachts vier keer per uur in plaats van twee keer per uur.Qliner 309 van Groningen naar Assen zal rond middernacht vier extra ritten maken.Op de website van Qbuzz is een volledig overzicht te zien van extra bussen tijdens Stadspark Live.