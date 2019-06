Kogel door kerk: AH mag vier jaar op PBH-terrein

De gemeente Tynaarlo is dat overeengekomen met eigenaar Hans Hendrikse van de AH. En daarmee is een hoger beroep van de gemeente van de baan.AH-baas Hans Hendrikse is 'erg blij' dat hij er met de gemeente uitgekomen is. De ondernemer kreeg eerder dit jaar ook al van de rechter gelijk, dat er een tijdelijke winkel op het voormalige Prins Bernhardhoeve-terrein mocht komen. De gemeente moest hem daarvoor een huurcontract aanbieden, oordeelde de rechter, omdat er toezeggingen waren gedaan door de gemeenteraad in 2014. Ook had Hendrikse al jaren een vergunning voor die tijdelijke supermarkt, maar bouwen kon niet, omdat de gemeente hem uiteindelijk de grond weigerde te leveren.De gemeente wilde niet langer een tijdelijke AH op het terrein. Ze wilde verder met invulling van de plannen voor het PBH-terrein, met woningbouw en drie supermarkten. De vrees was dat de tijdelijke AH dan in de weg zou komen te staan.Maar in onderling overleg zijn de partijen er nu uit gekomen. De bouw van de tijdelijke winkel start dit najaar. Begin december moet de noodwinkel klaar zijn, zodat de kerstboodschappen daar gedaan kunnen worden. Hendrikse wil al jaren naar het PBH-terrein, omdat hij aan de Stationsstraat veel te krap zit en te weinig parkeerplaatsen heeft.Struikelblok was volgens wethouder René Kraaijenbrink de invulling van de lege winkel straks aan de Stationsstraat, waar de AH uit vertrekt. Onderzoek geeft aan dat veel mensen naast boodschappen doen bij de supermarkt ook gaan shoppen bij de andere winkels in de straat. "Daar houden we straks rekening mee bij de totaalplannen voor de herinrichting van het centrum. Maar dat is voor de lange termijn", zegt Kraaijenbrink. Ondertussen moet Hendrikse zijn best doen, zo is overeengekomen, een nieuwe huurder te vinden 'met aantrekkingskracht'.Om toch verbinding met de rest van de winkels in het Zuidlaarder dorpscentrum te behouden, komen er parkeerplaatsen vóór de tijdelijke AH-supermarkt op het PBH-terrein.Hoe de herontwikkeling van het Zuidlaarder centrum er verder uit gaat zien, en wat er met de supermarkten op termijn gaat gebeuren, is nog altijd niet duidelijk. Onderzoeksbureau Citisens is voor de gemeente bezig met een ontwikkelingsrichting. Die zou eerst voor de zomer klaar zijn, maar door allerlei inspraakreacties wordt dat nu pas september of oktober. Pas volgend voorjaar ligt er een definitief centrumplan, zo is de verwachting.