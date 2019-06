Komende week grote kans op hittegolf in Drenthe

De eerste hittegolf van dit jaar komt dichterbij, maar of die in Drenthe ook daadwerkelijk gehaald gaat worden is nog even de vraag. De kans daarop is groter in het zuiden en oosten van ons land, maar we gaan wel een paar erg warme dagen met tropische temperaturen tegemoet.

Met 22 graden is er vandaag ook nog helemaal geen sprake van tropische temperaturen, maar die temperatuur schiet vanaf zondag razendsnel omhoog, zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga."We krijgen zondag in Drenthe een maximumtemperatuur van ongeveer 28 graden. Begin volgende week komen dan de tropische waarden van meer dan 30 graden. Vanaf maandag tot en met woensdag wordt het soms plaatselijk in Drenthe wel 32 of 33 graden."Dat het dus erg heet gaat worden is vrij zeker volgens Havinga. "Het is dinsdag en woensdag mogelijk dat we dagrecords voor de temperatuur gaan zien. Maar dat is nog niet voldoende voor een officiële hittegolf, want dan zijn er minstens vijf dagen nodig met meer dan 25 graden als maximum. Daarvan moeten er drie tropisch zijn met 30 graden of meer. Daar zit namelijk een behoorlijk addertje onder het gras."De wind lijkt donderdag te gaan draaien naar het noorden, aldus Havinga. "Het is nu nog even de vraag wanneer die wind de noordhoek opzoekt, of dat in de late middag of avond is. Maar als de wind al snel uit het noorden komt, koelt het af."