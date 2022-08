Einde voor Nostalgische kinder- en poppenwagen museum: 'Dit doet pijn'

"Hij rookt ook nog, en ruikt naar zwavel! Ooh heerlijk!", jubelen bezoekers bij het afschieten van een klappertjespistool van vroeger. De rondleidingen bij het Nostalgisch Kinder- en Poppenwagenmuseum in Uffelte zijn nog in volle gang. Nog wel, want binnenkort gaat de deur dicht omdat er te weinig kaartjes verkocht worden om de huur van te betalen.

"Als er geen bezoekers komen, komt er geen geld binnen en moet alles uit eigen budget", vertelt eigenaar Marianne Elsinga. "Alles wordt nu veel duurder en het kan niet meer uit. De kas is leeg." Afgelopen jaren maakte Elsinga veel mee als museumeigenaar. Het idee ontstond in haar garage omdat ze iets voor zichzelf wilde beginnen na een pittige periode van ziekte. Daarom pakte ze flink uit met haar hobby: het verzamelen van nostalgische kinderspullen. Ze bouwde het uit tot museum.

Na enkele verhuizingen daalde Elsinga vorig jaar neer in Uffelte, waar Welzijn MensenWerk ruimte over had in buurthuis De Vlasbarg'n. Het blijft bij één jaar. Er werd nog wel reclamemateriaal gemaakt om nieuwe bezoekers te trekken, maar dat mocht niet baten. "Meer dan folders rondbrengen, een vlag en social media kunnen wij niet doen", aldus Elsinga.

Ziekte

Ook subsidie werd niet gevonden. Elsinga: "Het zijn de grotere musea die subsidie krijgen. Die gun ik het ook, maar de kleintjes moeten het maar behapstukken. Dan kom je aan je eigen budget en dat gaat niet langer."