VKW-topscorer verkiest Phil Collins boven finalewedstrijd: Het blijft amateurvoetbal

Willems kocht een half jaar geleden zijn kaartje voor het concert van Collins. “Het concert stond al zo lang gepland en ik ben groot fan. De wedstrijden werden pas later aangekondigd. Als je niet weet dat je de finale haalt, dan kun je er ook geen rekening mee houden. Ik vind voetbal hartstikke leuk, maar er zijn ook andere dingen in het leven die ik ook heel leuk vind. Soms moet je dan keuzes maken.”De spits besloot om naar het concert in Nijmegen te gaan terwijl zijn team in Lelystad tegen de andere finalist, de Rotterdamse club Leonidas, speelde voor promotie naar de hoofdklasse. VKW verloor de wedstrijd met 0-1 en volgens sommige spelers kwam dat door het missen van hun spits en topscorer Willems.“Je weet niet of het anders was gelopen als ik wel had meegedaan. Ze zijn teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen en dat ben ik ook. Maar onze doelstelling van het seizoen om te handhaven in de eerste klasse, hebben we gehaald”, reageert Willems.Willems heeft desondanks wel genoten van het concert. “Het concert was hartstikke goed!” zegt hij. Zijn hoogtepunt: “Het nummer ‘In the Air Tonight’. Toen ben ik wel goed losgegaan. Eigenlijk was het hele concert heel goed, maar dit nummer sprong er wel uit. Ik heb erg genoten.”De sfeer in het team heeft er niet onder geleden volgens Willems. “Nee, dat gevoel heb ik totaal niet. Ik kreeg net nog een appje van mijn teamleider en ze begrijpen het wel. We zijn een hecht team, ik voetbal met heel veel plezier bij de club, maar het blijft wel amateurvoetbal.”