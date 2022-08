Mascotte Hoppie hangt uit in Peize voor Zomerfeesten

Groots vlagvertoon in Peize, waar vandaag de Zomerfeesten van start gaan. De feesten worden georganiseerd rondom de Peizer Jaarmarkt, die zaterdag voor de 42ste keer plaatsvindt.

Zo'n veertig vrijwilligers werkten deze week aan de voorbereidingen van de Zomerfeesten, zo vertelt Richard Veurman. Hij is voorzitter van Volksvermaken Peize, de club die de feestelijkheden in goede banen moet leiden.

Peizer puzzels populair

De Zomerfeesten staan mede bekend om de verschillende puzzeltochten. "Vandaag is er de wandeltocht en morgen gaat dat per fiets", zegt Veurman. De autopuzzelrit in Peize trekt jaarlijks een groot aantal deelnemers, waarvan velen niet uit de regio komen.

"We zijn in dat opzicht een evenement dat verder strekt dan Peize en omstreken", zegt Veurman. "Het is goed om te zien dat jaarlijks mensen uit het hele Noorden de weg naar ons dorp weten te vinden."

Vlagvertoon

De Volksvermaken-voorzitter is vooral blij dat het weer lijkt mee te zitten. "Vandaag is het niet zo zomers als de dagen ervoor, maar dat vinden wij eigenlijk wel prima", zegt Veurman. "De temperaturen zijn de komende dagen weer wat normaler en ik denk dat dat de Zomerfeesten alleen maar ten goede komen."

Het dorp ziet ondertussen geel-groen van de vlaggen. "Sinds een aantal jaar hangt de Peizermarktvlag uit tijdens de Zomerfeesten", zegt Veurman. "Dat hebben we een beetje afgekeken van het Bloemencorso in Eelde. Het is mooi om te zien dat het ieder jaar groeit en er steeds meer vlaggen hangen. Dat geeft een beetje extra sfeer."

Op de vlaggen is mascotte 'Hoppie' uitgebeeld. De mascotte dankt zijn naam aan de bijnaam van Peize, wat ook wel het 'Hopdorp' wordt genoemd.

Nieuwe locatie Jaarmarkt

Veranderingen zijn er dit jaar ook: zo is de locatie van de Jaarmarkt gewijzigd. "De markt licht nu in het verlengde van het evenemententerrein waar de kermis en de muziek wordt gehouden. Dit jaar doen we dat voor het eerst en dat is best spannend, maar ik denk dat het positief kan uitpakken."

Met meer dan vijftig kramen heeft Volksvermaken Peize in ieder geval niets te klagen. "Na twee jaar corona zijn veel markten weer in opbouw. Het is best lastig om een goede markt op poten te zetten, maar dat is ons hier wel weer gelukt."

Veurman neemt afscheid

Op zondag vindt er nog een kindermiddag plaats met Monique Smit. "En we halen Amsterdam naar Peize met café Bolle Jan", zegt Veurman.