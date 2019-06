Samen met een groep belangstellenden loopt hij een rondje over het veld. Langs een typisch hoogveenven en een plas die een jaar of zeven geleden hersteld is. "De Drentse veentjes horen echt bij onze natuur", zegt hij.Dekker: "Er zitten allerlei planten- en diersoorten in die karakteristiek zijn voor Drenthe. Als we die niet meer zouden hebben, zouden we als Drenthe een stuk hebben verloren. Dat is net als in het Rijksmuseum opeens de Nachtwacht weg zou zijn. Dan mis je echt iets dat tot het wezenlijke erfgoed van Drenthe behoort.""Deze vennen en dit soort venen zijn in Europa ongeëvenaard. Die zijn zo rijk dat mensen hier naartoe komen om het te bestuderen." Toch worden de veentjes bedreigd. Zie in onderstaande video waarom: