Drentse huisartsen verbaasd over bezuinigingen: 'Maar het valt hier mee'

De 80 miljoen euro is het bedrag dat landelijk moet worden bezuinigd. Dat bedrag wordt gebaseerd uitgaven in het jaar 2021. In dat jaar hebben de huisartsen gezamenlijk 80 miljoen euro minder uitgegeven. "Dat hebben we niet geweten. Als we het hadden geweten, hadden we daar mooie landelijke projecten voor kunnen doen. Die hebben we nu niet gedaan, omdat we dachten dat daar geen geld voor was. Nu gaan ze dat in mindering brengen."