Dorpsbelangen Tynaarlo vindt fietssnelweg onveilig

De vereniging schreef brieven, sprak met de projectleider, met gedeputeerde Henk Brink, de gemeente Tynaarlo en ging naar inspraakavonden . "Maar met onze bezwaren wordt gewoon niets gedaan", aldus Anketrien Schillhorn van Veen, voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen in Tynaarlo."Er wordt wel gezegd: bedankt voor je bezwaar en we schrijven het op. Maar de volgende keer staat het ergens summier weggemoffeld en lijkt het alsof er geen inspraak is geweest. De provincie gaat gewoon haar eigen gang."Volgens de provincie Drenthe is inderdaad gesproken met de vereniging Dorpsbelangen van Tynaarlo. "We komen ze alleen niet tegemoet in al hun bezwaren. We kunnen helaas niet iedereen tevreden stellen", aldus woordvoerder Eddy Beuker.Tussen Assen en Groningen komt een doorfietsroute van 25 kilometer lang. Hij volgt het Noord-Willemskanaal en ligt op twee punten nog niet helemaal vast.Het voornaamste bezwaar van de vereniging tegen de doorfietsroute is dat er straks ook bestemmingsverkeer en landbouwverkeer mag rijden. "Dat vinden we gevaarlijk. De inritten van de woningen zijn niet allemaal op gelijke hoogte met de weg, maar liggen wat lager. Ze kunnen de fietsers daardoor niet altijd zien. Bovendien nemen tractoren veel ruimte in op deze smalle weg."De vereniging ziet het liefst de bestaande fietspaden door de dorpen veranderd in een fietssnelweg. Schillhorn van Veen: "Daar hebben de dorpen profijt van, omdat ze dan niet om hoeven te fietsen voor de fietsroute. Bovendien hoeven de fietsers hun weg dan niet met andere weggebruikers te delen." Eerder zei gedeputeerde Henk Brink hierover: "Het is vrij lastig. De route loopt langs plekken waar wegen of zandpaden lopen. Moet bijvoorbeeld landbouwverkeer dan ook over de fietssnelweg als ze naar de aanliggende gronden moeten?", vraagt Brink zich af. "Maar al die problemen kunnen we oplossen."Ondertussen zegt de provincie Drenthe dat wel is onderzocht om de doorfietsroute over bestaande fietspaden te laten lopen, maar dat dit geen goede optie is. "We kunnen de bestaande fietspaden niet verbreden door de naastliggende autoweg en vele bomen", zegt woordvoerder Beuker.Volgens de provincie wordt de doorfietsroute langs het Noord-Willemskanaal bovendien zo ingericht dat de fietser de hoofdgebruiker van de weg wordt. "De andere voertuigen zijn er te gast", aldus Beuker.Komende week wordt het zandpad tussen Oudemolen en Vries verhard. Later dit jaar gaat de provincie aan de slag met de rest van het tracé.