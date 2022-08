Koeien mogelijk aangevallen door wolf in Wapserveen

Beide koeien werden aangevallen op het erf van Roel Gorte. Op het moment van de aanval was hij met zijn vrouw niet op de boerderij aanwezig. "We waren eventjes weg, een korte vakantie. Vanmorgen werden we gebeld door onze zoon dat er een koe met rare verwondingen in de stal rondliep. Even later werd er nog een tweede koe gezien, ook met verwondingen op haar rug", vertelt Gorte.