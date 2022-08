Magnetische storm op weg naar de aarde: 'Ontzettend veel energie'

"De afgelopen dagen is de zon onrustig, er zijn verschillende explosies geweest. En die ontstaan omdat magneetvelden in de knoop raken. En bij het uit de knoop schieten, komt ontzettend veel energie vrij", vertelt radio-astronoom Brentjens. Die energie zit vol magnetische kracht en kan een flinke impact hebben als het botst met het magnetische veld rond de aarde.

"Mensen die hier wat van gaan merken werken bijvoorbeeld bij defensie, internationale hulporganisaties en in de lucht- of scheepvaart", weet Brentjens. "Zij maken gebruik van radioverbindingen en communicatie over grote afstanden. Die systemen kunnen gestoord raken. Iets anders wat we kunnen merken is dat GPS-ontvangst tijdelijk een beetje slechter kan zijn."