John Franke blij met proefbevolkingsonderzoek naar longkanker

De terminaal zieke John Franke uit Zuidlaren is blij dat er een proefbevolkingsonderzoek naar longkanker komt. Het raadslid van Leefbaar Tynaarlo strijdt al een tijd voor zo'n bevolkingsonderzoek. Dat doet hij onder meer in zijn podcast 'De missie van John'.

Zo'n 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar ontvangen komende maanden een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Het gaat om een studie in Nederland en vier andere Europese landen, gecoördineerd door het Rotterdamse Erasmus MC.

'Geweldig nieuws'

"Ik wist natuurlijk dat ziekenhuizen bezig waren om zo'n proef voor elkaar te boksen. Dat de Gezondheidsraad daar nu toestemming voor geeft, is geweldig nieuws", reageert Franke. "Dat brengt een bevolkingsonderzoek op lange termijn echt wel dichterbij."

De mensen die binnenkort worden uitgenodigd wonen in drie regio's. De eerste regio waar het onderzoek van start gaat is Amsterdam, rond het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek. Het onderzoek is bedoeld voor mensen die al langere tijd roken of in het verleden hebben gerookt.

De drie regio's bevinden zich in het westen van Nederland. Volgens Franke hoeft het geen probleem te zijn dat andere delen van het land vooralsnog 'buiten de boot vallen'. "Voor het totale beeld van het onderzoek is dat niet erg van belang. De mensen in Amsterdam krijgen net zo snel longkanker als in Groningen."

Sluipmoordenaar

Het vroeg opsporen van longkanker bij rokers en ex-rokers kan de sterfte aan de ziekte met 25 procent omlaag brengen, aldus het Erasmus MC. "Longkanker is een sluipmoordenaar", weet Franke. "Daar krijg je in 80 procent van de gevallen pas last van als het al te laat is. Dat betekent dat het niet meer te genezen is."

"Met een CT-scan is het mogelijk om longkanker in een vroeger stadium te vinden, waardoor je bijvoorbeeld nog een operatie kan ondergaan of nog te behandelen bent met medicatie", vertelt Franke. In totaal worden 26.000 mensen onderzocht. Middels vragenlijsten achterhalen de wetenschappers wie geschikt is voor deelname.

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 14.000 mensen de diagnose longkanker. "Rondom deze ziekte hangt een stigma. 'Dan had je maar niet moeten roken' hoor je vaak", aldus Franke. "En dat is echt jammer. Want niet alleen rokers krijgen longkanker."