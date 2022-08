Stelling: De verhoging van de AOW en minimumloon moet meteen ingaan

"We willen dat de volledige verhoging van het minimumloon, en daarmee dus ook de AOW, naar voren wordt gehaald. Want deze extreme tijden vereisen gewoon buitengewone maatregelen. Het water staat heel veel senioren al tot aan de lippen en we moeten voorkomen dat het fout gaat aflopen", stelt een woordvoerder van de ouderenclubs in De Telegraaf

De coalitie bestaat uit de ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden en NOOM. Volgens de coalitie heeft bijna een kwart van de ouderen moeite om rond te komen door de hogere kosten. Eén op de acht zegt geen buffer of spaarpot te hebben. "Dan hebben we het over zo'n half miljoen mensen, die nu al moeten bezuinigen op hun boodschappen en extraatjes", zegt directeur Ingrid Rep van KBO-PCOB in de ochtendkrant. "En tien procent van die mensen vervangt de avondmaaltijd al door brood of soep."