Fraudeurs mikken op woningzoekende studenten: 'Ik zag hetzelfde adres met andere foto's'

Woningzoekende studenten zijn doelwit van oplichters. Ze ontfutselen slachtoffers duizenden euro's. Met name via Facebook ligt fraude op de loer, ondervond ook student Martin uit Zuidlaren tijdens zijn zoektocht naar een kamer in Groningen.

Al maanden is Martin op de krappe woningmarkt op zoek naar een plekje in Groningen. "Ik ben in mei begonnen met zoeken, zeker een paar uur per week", zegt hij tegen de NOS . Nog altijd zit hij zonder. "Heel frustrerend."

Facebook

In een Facebook-groep kwam hij een interessante advertentie tegen. De foto's van de flat zien er goed uit en de prijs staat de Zuidlaarder ook aan en dus neemt hij contact op via het socialemediaplatform. "Naarmate ik contact had met deze persoon vond ik het een beetje gek dat hij de hele tijd zei: 'Je moet wel snel zijn, anders is de kamer weg'." Een contract wilde de contactpersoon wel opstellen, maar dan moest Martin wel even betalen en de borg ook alvast overmaken: 1.200 euro.

"Doordat ik op dit punt nog wel verder aan het zoeken was naar andere kamers, zag ik op Pararius (een woningzoeksite, red.) opeens hetzelfde adres voorbij komen met heel andere foto's en een heel ander soort woning", vertelt Martin. "En het belangrijkste: er zat geen flat achter. Op Google Maps zag ik dat in de hele wijk geen flat staat."

Woningruimte tekort

Martin is er op tijd bij. Volgens de NOS zijn er op dit moment in Nederland 26.000 woningen te weinig en dus worden alle mogelijkheden aangegrepen om aan woonruimte te komen. Met name buitenlandse studenten worden de dupe van online-oplichters. Zij zoeken vanuit hun thuisland naar een toekomstige woonruimte en hebben dus niet de mogelijkheid om een kamer in het echt te bezichtigen. De oplichters komen onder andere uit West-Afrika, zo hadden de NOS-journalisten contact met een oplichter uit Benin.

Een deskundige stelt dat oplichters vaak te gunstige huurprijzen aanbieden en weinig specifieke details over de woning plaatsen, omdat ze de advertentie in verschillende groepen voor verschillende steden willen gebruiken.