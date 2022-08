Boerenrock-camping stroomt vol: 'Groter en professioneler'

Knalroze wagens, aanhangers met crossauto's en caravans. De Boerenrock-camping in Drouwenermond stroomt vol en alles in goede banen leiden is een evenement op zich. De camping is groter dan ooit.

Wat begon als een feestavond in de plaatselijke kroeg is uitgegroeid tot een meerdaags festival met duizenden bezoekers. "Wij verwachten 4.500 man op de camping. Dat is heel fors, een stijging van 2.500 naar 4.500 is behoorlijk", zegt de organisator. "Waar wij normaal met twee controlestrookjes auto's naar de camping controleerden, zijn we nu met acht controlestroken. En in plaats van twaalf man voor de camping staan we nu met dik vijftig man. Dus het is allemaal wel een stukje groter, en professioneler."