Wie mag straks gaan bouwen op Bladergroenlocatie Paterswolde?

Draai

Collega-raadslid Franke wil graag nuance aanbrengen. "Het concept 'Knarrenhof' is niet van inwoners van Paterswolde, dat is gewoon een concept van een projectontwikkelaar. Je moet lid zijn van de stichting om er te kunnen wonen en dan ook nog eens door een ballotage komen. Vooropgesteld: wij staan niet onwelwillend tegenover een Knarrenhof, maar op deze locatie kan SEW volgens ons beter gaan ontwikkelen."

Van een 'draai' wil Franke - ondanks de motie van 2020 - niets weten. "Nee hoor, we vinden gewoon dat SEW beter op die plek sociale woningbouw kan realiseren. Voor het Knarrenhof hebben we ongetwijfeld ergens anders in de gemeente ruimte."

Ideale locatie

Maar de initiatiefnemers van het Knarrenhof in Paterswolde willen juist geen andere locatie. "Dit is voor ons de ideale plek", vertelt Jan Slangen. "Dichtbij de winkels, de slager en de bushalte. Een hele centrale en groene locatie."

Volgens Slangen zijn er 375 belangstellenden. "Dat liegt er niet om. We vragen ons dan ook af waarom de gemeente ons burgerinitiatief niet steunt."

Geen conflict

Michiel Veenstra, directeur-bestuurder van SEW, is het met CDA-raadslid Middendorp eens dat zijn stichting geen claim kan leggen op de Bladergroenlocatie. "Maar we hebben prestatieafspraken met de gemeente Tynaarlo. Ik vind dat zij dan een inspanningsverplichting hebben en eerst met ons om tafel moeten gaan."

Samenwerken met Knarrenhof is op de Bladergroenlocatie lastig, zegt Veenstra. "Het is een nobel streven, maar het zou inhouden dat wij hooguit 10 of 11 sociale huurwoningen kunnen bouwen. Dat is veel te weinig, want de vraag is torenhoog in Tynaarlo. Zeker als je bedenkt dat minister Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, red.) heeft aangegeven dat hij minstens 30 procent sociale woningen in Nederland wil. Tynaarlo komt nog niet eens op 15 procent."

Van een conflict met Knarrenhof wil Veenstra niets weten. "Zeker niet, het is een prachtig concept juist. Maar wij vinden de Bladergroenlocatie zich goed lenen voor sociale woningbouw."

Weer in gesprek

Aan wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) om er chocola van te maken. "Vorig jaar september diende Knarrenhof de plannen in voor deze locatie. Sociale huurwoningen, middelhuur- en koop en duurdere appartementen komen hierin samen", somt Vellinga op. "Daar horen ook afspraken bij, een soort samenlevingscontract zelfs. En je moet voor een selectiecommissie van Knarrenhof komen als belangstellende."

De gemeente Tynaarlo heeft lang gewacht met een beoordeling van dit plan, vindt ook Vellinga. "Dat komt onder andere door personeelstekort. Verder is er gewacht wat gesprekken tussen SEW en Knarrenhof zouden opleveren. Zoals het nu lijkt, komen zij er niet uit. Nu wil ik met vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties om tafel om te de plannen te beoordelen."

Toekomstmuziek

Het wachten is op de gemeente Tynaarlo. "Wij hebben tegen Vellinga gezegd: 'hak een knoop door.' Dan kunnen we verder of juist niet", zegt Veenstra van SEW. Diezelfde Vellinga waarschuwt dat het nog best even kan duren voor de schep überhaupt in de grond gaat. "Met de huidige ontwikkelingen ben je misschien wel twee jaar verder voor je eindelijk kunt beginnen."