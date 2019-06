Noord-Drenthe beste plek om te leven van heel Nederland

De Universiteit Utrecht en de Rabobank onderzochten de mate van welvaart van veertig Nederlandse regio's. De uitkomsten bundelden ze in de Brede Welvaartsindicator 2019 In het onderzoek vallen de gemeenten Assen, Noordenveld, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Drenthe onder Noord-Drenthe. Op nagenoeg alle criteria van welvaart scoort de regio relatief hoog. Vooral de veiligheid, het onderwijs en het milieu zijn in Noord-Drenthe erg goed, vergeleken met de rest van Nederland.Ook gaven veel inwoners van Noord-Drenthe aan dat zij gelukkig en tevreden met het leven zijn. Daarnaast is de woning van veel Noord-Drenten dik in orde en hebben er veel mensen (goedbetaald) werk.De regio Zuidoost-Drenthe, met de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen, scoort juist niet zo goed op de elf criteria. Vooral het onderwijs(niveau) en het inkomen zijn lager vergeleken met veel andere Nederlandse regio's.Ook scoort Zuidoost-Drenthe niet goed op het gebied van veiligheid. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Groot-Rijnmond is het volgens de Welvaartsindicator onveiliger. Wel is het milieu er van een relatief hoog niveau en zijn mensen gelukkig in Zuidoost-Drenthe.Dat grote verschil tussen het noorden en het zuidoosten van onze provincie, ligt volgens onderzoeker Sjoerd Hardeman van Rabo Research deels aan de arbeidsmogelijkheden in het zuidoosten. "Er is in dat gebied relatief veel landbouw en er zijn weinig groeisectoren. Daardoor is het inkomen lager", vertelt Hardeman.De relatief lage veiligheidsscore kan net als de werkeloosheid volgens de onderzoeker te maken hebben met het onderwijsniveau. Hardeman: "Een lager onderwijsniveau werkt door in de gezondheid en werkloosheid. En werkloosheid heeft weer een relatie met criminaliteit."De derde Drentse regio die is meegenomen in het onderzoek is Zuidwest-Drenthe. Het gaat om de overgebleven gemeenten: Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Meppel. Die regio staat dertiende op de lijst van welvaart, met positieve uitschieters op de gebieden veiligheid, milieu en de balans tussen werk en privé.Minder goed scoort Zuidwest-Drenthe op woontevredenheid en inkomen.