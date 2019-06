Plan voor vaste bewoning op vakantiepark De Lariks

De Lariks telt 23 recreatiewoningen die alle permanent bewoond worden. En alle bewoners onderschrijven de wens om van een recreatiebestemming over te gaan naar een woonbestemming. Maar de voorwaarden die daarvoor gelden blijven onduidelijk.Voorzitter Gerda Opmeer van de Vereniging van Eigenaren: "Het park is 30 jaar geleden opgericht. Een flinke groep woont hier al zolang. Acht hebben een permanente gedoogverklaring en 8 hebben een tijdelijke gedoogvergunning en een aantal hebben geen van de twee. Maar de bewoners daarvan hebben zoiets van 'we zien wel'. Maar iedereen woont hier omdat het hier zo prettig is."Drie jaar geleden bedacht de gemeente De Wolden dat het een einde wilde aan de al jaren bestaande gedoogsituatie. Een jaar later startte de provincie met het Vitale Vakantieparkenbeleid. Parken die nog een recreatieve voorzieningen hadden, moesten een kwaliteitsimpuls moeten krijgen. Zes vakantieparken in De Wolden zouden een nieuwe bestemming kunnen krijgen.De Lariks was daar één van. Gerda Opmeer: "Het had heel veel voeten in de aarde, want voor de gemeente was dat ook nieuw. Ze konden ons niet precies vertellen hoe we dat moesten aanpakken. Maar wij hebben een goede Vereniging van Eigenaren en iedereen hier is voor de woonbestemming. Ook de eigenaren die hun huisjes langdurig verhuren. Want ook dat is niet voor recreatie."Nadat de handtekeningen binnen waren kreeg de VvE advies van Bureau Omgevingsrecht uit De Wijk, omdat ze er zelf niet uit kwamen. Opmeer: "Er komt zo verschrikkelijk veel bij kijken. Bijvoorbeeld de motorcrossbaan op 600 meter afstand. Hoe komen wij er achter, hoeveel last je daarvan mag hebben?"Rigina Zuidema van Bureau Omgevingsrecht: "De transformatie van recreatie naar permanente bewoning raakt heel veel facetten: volkshuisvestingsvraagstukken, woonbehoefte, ruimtelijke ordening. Ik heb het aangepakt als een normaal ruimtelijk plan en gebruik daarbij de transformatieladder van de provincie.""De keerzijde van koploper zijn is dat de kaders nog niet heel concreet zijn. Pas sinds februari is de provinciale taskforce in bedrijf die kennis en kunde moet delen. Dus in feite moeten we grotendeels zelf het wiel uitvinden. Het plan zal nog wel bijgeschaafd moeten worden. Ik hoop dan wel dat we daarbij in het voordeel van de twijfel worden beoordeeld."Wethouder Gerrie Hempen van de gemeente De Wolden heeft het transformatieplan van De Lariks inmiddels ontvangen en zegt dat er bijna tegelijkertijd nog een tweede plan is binnen gekomen van een ander vakantiepark.Hempen: "We zijn er heel erg blij mee dat twee parken zo voortvarend bezig zijn gegaan met het opstellen van een transformatieplan. We gaan het bekijken en ik ga er vanuit dat het nog wel een paar keer op en naar gaat voordat het overal aan voldoet. Samen met het park en de provincie gaan we er in elk geval voor zorgen dat er iets moois tot stand komt."Een termijn waarop er uitsluitsel komt kan de gemeente niet geven, zegt de wethouder. "Helaas dat gaat niet. Er zijn allemaal regels. We kunnen niet zomaar zeggen dat als in een gewoon huis de deurhoogte twee meter is, dat dat in een woning op een park 1 meter 50 is."Rigina Zuidema: "Ik hoop dat er op vragen zoals over het bouwbesluit snel duidelijkheid komt. In de wet zitten namelijk drie niveaus en het is de vraag of we aan de zwaarste eisen moeten voldoen. Ik hoop dat het een gulden middenweg wordt. En ik hoop dat er ook een soepele termijn komt waarop dat gerealiseerd moet worden."