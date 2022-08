Aanval op koeien Wapserveen: 'Dit is absoluut geen wolvenwerk'

Het is onwaarschijnlijk dat de twee koeien in Wapserveen zijn aangevallen door een wolf. Dat stellen verschillende deskundigen. DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven.

Op het erf van Roel Gorte hebben twee koeien wonden op de rug. "Ik heb dit in vijfendertig jaar nog nooit meegemaakt", zegt Gorte. Het gaat goed met de dieren, wel is de veearts langs geweest en die adviseerde om BIJ12 in te schakelen. Dat is het bureau dat voor provincies onder meer zorgt voor de afhandeling van wolvenschade. Er is DNA afgenomen voor verder onderzoek.

Wolvengebied

De wonden zijn atypisch voor een wolvenaanval. Desondanks kwam er wel een taxateur van BIJ12. "Gezien de locatie is de keuze gemaakt om wel taxatie te doen", zegt de woordvoerder van BIJ12. In het gebied zijn de afgelopen maand meerdere schapen en een pony aangevallen.

Het is nog niet duidelijk of die aanvallen door een wolf zijn veroorzaakt, ook hier moet DNA-onderzoek uitsluitsel geven. "De wonden zijn niet kenmerkend, maar het kán wel. Met het DNA-onderzoek proberen we zekerheid te geven", aldus de woordvoerder. Eind september wordt de uitslag verwacht.

Scherpe hoeven

Wolvendeskundige Hans Hasper ziet geen enkele aanwijzing die op een wolf duidt: "Als we nu leeuwen hadden in Drenthe... Die springen gewoon op de rug, maar een wolf doet dat niet. Mocht een koe worden aangevallen door een wolf, dan gebeurt dat niet op het schouderblad of de rug, maar bij de keel. Dit is absoluut geen wolvenwerk. Het is gebeurd door een stal- of soortgenoot. Om dominantie te tonen bespringt een koe soms een andere koe. En als koeien lang in de wei staan, zoals nu, worden de hoeven hartstikke scherp, dus dan halen ze elkaar de rug open."