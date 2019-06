Ondernemen in Drenthe: De hele regio profiteert van een resort als Hof van Saksen

Een flinke investering in de faciliteiten van het park. Maar gasten komen niet als je niet vernieuwend bent. En dus heeft Hof van Saksen voor de komende jaren ook al een investeringsplan. In ieder geval meer bedden en een nieuwe glijbaan staan ook al op papier.Sinds een investeerder uit Utrecht samen met Landal het park zeven jaar geleden over nam is er veel gebeurd. "Er is inmiddels zo'n veertig miljoen geïnvesteerd", zo vertelt general manager Roland Rozenbroek in Ondernemen in Drenthe."We zijn 65 hectare groot met zo'n 600 boerderijen. Als we vol zitten, dan hebben we ongeveer 3000 gasten. Er werken inmiddels 340 mensen." Daarmee is het park de grootste werkgever uit de regio.Hof van Saksen zit in de top van vakantieparken in Nederland. De huurprijzen liggen vanwege alle faciliteiten ook hoger dan gemiddeld. "Mijn opdracht is om er het beste resort van Europa van te maken."De populariteit van het park zorgt er ook voor dat de economie in de regio een boost heeft gekregen. Kees Goense uit Marwijksoord heeft een winkel met streekproducten en een bessenkwekerij. Hij levert aan het park en gasten weten hem ook te vinden.Datzelfde geldt voor de bakkerij van Ko Pots uit Rolde. Ook hij is leverancier en ziet veel gasten bij hem in de bakkerij komen. Ko Pots: "In Rolde merk je het direct. Als Hof van Saksen goed draait, dan is het ook drukker in Rolde. In het verleden zei ik als ik ergens was dat ik uit de buurt van Assen kom. Tegenwoordig zeg ik dat ik in de buurt van Hof van Saksen woon. Dat kennen ze ook."Streekproducten zijn populair onder de gasten van het resort. Dat merkt Pots. Hij maakt onder andere speltbrood met producten uit Drenthe. Producten van Drents Goed staan in de supermarkt van het park. Producten die ook van Kees Goense komen.Goense: "Het was in het begin wel lastig om binnen te komen. Nu leveren we hier ook een 'warm welkom'. Dat zijn producten van ons die gasten krijgen als ze hier komen." Goense stond aan de wieg van Drents Goed. Het Drentse merk voor producten uit Drenthe.Die streekproducten zijn populair bij de gasten van Hof van Saksen volgens Rozenbroek. "Of je nou praat over asperges, vlees of fruit. Mensen vinden het heel spannend om producten uit de regio te kopen. Dat past bij de trend. Ik denk dat we inmiddels zo'n veertig procent van alles leveren. Op visgebied lopen we wel achter."Kees Goense heeft er altijd voor kunnen zorgen dat hij zijn producten zelf kon verkopen. Dat zorgt voor hogere inkomsten. Bakker Ko Pots is één van zijn klanten. "Al vanaf het begin." Op deze manier help je elkaar volgens Pots.Hof van Saksen denkt dat de nieuwe glijbaan een nieuwe trekker voor het park is. "Tachtig procent van onze gasten komt vanwege het zwembad en de glijbanen. 1 juli openen we de vierde glijbaan. Iedereen moet er over praten. Dat willen we."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. Of online: