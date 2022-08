Jumbo bouwt eerste Drentse bezorghub in Emmen

Supermarktconcern Jumbo opent eind dit jaar zijn eerste thuisbezorglocatie in Drenthe. De zogeheten hub wordt gebouwd aan de James Cookstraat op bedrijventerrein Bargermeer in Emmen.

Vanaf die locatie worden boodschappen door een team van 45 bezorgers thuisbezorgd bij particuliere en zakelijke klanten in Drenthe. Jumbo bevestigt de plannen.

De bouw van de bezorglocatie is volgens het bedrijf inmiddels begonnen, maar een woordvoerder wil verder geen commentaar geven. Later dit jaar wordt er meer bekendgemaakt over de plannen.