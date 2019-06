Mogelijke vertraging nieuwbouw Kloosterveen Assen door stikstofuitspraak

Stikstof komt vrij bij onder meer verkeer, vliegtuigen en veehouderij. Een meetinstrument daarvoor, het Programma Aanpak Stikstof, mag niet meer gebruikt worden. En dat heeft mogelijk gevolgen voor toekomstige bouwplannen, zoals de nieuwe wijk Kloosterakker in Assen.Het is de bedoeling dat er vijfhonderd nieuwbouwwoningen komen aan de rand van de Asser wijk Kloosterveen. De nieuw te bouwen woningen liggen aan een Natura-2000 gebied: het Fochteloërveen. Een Natura-2000 gebied is een 'onvervangbaar' natuurgebied. Bij de bouwwerkzaamheden en bij de uiteindelijke bewoning komt stikstof vrij, denk daarbij aan het stoken van houtkachels en autogebruik. Stikstof is schadelijk voor de natuur.Vergunningen voor de bouw zijn inmiddels afgegeven, wel lopen er enkele bezwaarschriften.De kans is groot dat de vergunningen door de rechter worden verworpen. Dan moet er opnieuw een vergunning komen met een nieuw plan waarin staat hoe de de stikstof gecompenseerd gaat worden.Daar maakt wethouder Dekker zich geen zorgen over. "We hebben een kippenboer uitgekocht. We denken dat we daarmee al een heel eind op weg zijn met de stikstofreductie. Een andere oplossing kan zijn dat we de snelheid op de Norgervaart terugbrengen van 80 km/u naar 60."De Norgervaart is de provinciale weg die langs de nieuwe wijk loopt. Daar gaat de provincie Drenthe over. "Maar ik denk dat we daar in goed overleg wel gaan uitkomen."Zorgen maakt de Asser wethouder zich nog niet. "Ik zou het wel jammer vinden als we in de vertraging terecht komen." De vertraging kan een aantal maanden tot een jaar duren.