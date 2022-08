Aantal Drenten met WW-uitkering daalt

Het aantal Drenten met een WW-uitkering is afgelopen jaar gedaald. In Emmen en Meppel daalde het aantal WW'ers met meer dan 30 procent, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Waren er vorig jaar juli in de gemeente Emmen nog 1.460 mensen met een werkloosheidsuitkering, zijn dat er nu nog net iets meer dan 1.000. Dat is 1,8 procent van de beroepsbevolking. In Meppel daalde het aantal WW'ers van 485 naar 339, ook 1,8 procent van de beroepsbevolking. Daarmee zijn de twee gemeenten nog wel koplopers in Drenthe op het gebied van WW-uitkeringen.