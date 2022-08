Voorwaardelijke werkstraf voor rondrijden op gestolen crossmotor

Een 29-jarige man uit Assen is voor het witwassen van een gestolen crossmotor veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De crossmotor werd in juli 2019 gestolen tijdens een serie diefstallen van motoren en toebehoren in Noord-Drenthe.

De man croste in juni 2020 met de motor door een natuurgebied in Hijken. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zag een witte bus staan en drie mannen op crossmotoren gingen er vandoor. De boa nam snel nog een foto van één van de motoren.

In de schuur

De motor op de foto was een jaar eerder gestolen in Hooghalen. Via het kenteken van het busje kwamen de agenten uiteindelijk terecht bij de verdachte. De bewuste motor stond in zijn schuur. Hij had die gekocht van onbekend gebleven personen.

De rechter zag onvoldoende bewijs om de man te veroordelen voor de inbraak. Het verhaal van de Assenaar over de aankoop rammelt volgens de rechter. De man had hiervan ook geen enkel bewijs. Het witwassen van een gestolen motor vond de rechter wel bewezen.

Zaak hoofdverdachten loopt nog

De zaak tegen de drie Assenaren (21, 53 en 48 jaar) die volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk zijn voor de serie inbraken en diefstallen van onder meer motoren in Noord-Drenthe loopt nog. De drie sloegen volgens het OM in 2019 en 2020 toe in Eelde, Hooghalen en Deurze.