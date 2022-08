'Mensen hier zijn helemaal doorgedraaid, prachtig'

Tienduizenden festivalgangers zijn aankomend weekend weer te vinden in Drouwenermond. Na twee coronajaren zonder festival, is het weer Boerenrock. Hoe gekker, hoe beter.

Al sinds gistermiddag staan de rijen trekkers, caravans en trailers opgesteld in de buurt van het festivalterrein. De eerste campinggasten komen uit Middenbeemster in Noord-Holland. Met kleine oogjes, stallen Jacob van Twisk en Niels van Vuure hun zwart-rode caravan op de plek. "Ik ben nog een beetje verrot eigenlijk", zegt Niels. Het tweetal stond sinds gistermiddag vijf uur in Drouwenermond. "We hebben de hele nacht voor de poort gewacht en waren als eerste."