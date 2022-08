40 jaar Sweelpop: 'We vestigden wereldrecords om media-aandacht te krijgen'

Sweelpop viert vanavond groot feest. Het popfestival in Zweeloo bestaat namelijk veertig jaar. Sweelpop is daarmee het oudste popfestival van Drenthe. "Ik ben supertrots dat het na veertig jaar nog steeds bestaat. Dat hadden we toen niet kunnen bedenken", zegt medeoprichter Jans Oldengarm.

Volgens betrokkenen is Sweelpop belangrijk voor inwoners van het dorp en moet het blijven voortbestaan. Het organiseren van het festival is in die jaren een traditie geworden die van generatie op generatie wordt overgedragen.

11 september 1982

"Het begon allemaal met een enquête van de toenmalige gemeente Zweeloo", legt Oldengarm uit. "In onze gemeente was geen discotheek. Er was niet veel te doen voor de jeugd."

Vijf jongeren een jeugdwerker bedachten toen een jongerendag, met de droom daar een popconcert van te maken. "De eerste jongerendag was op 11 september 1982, die dag zal ik nooit vergeten," mijmert Oldengarm.

De dag begon met sport- en spelactiviteiten, maar volgens Oldengarm "stelde dat niet zoveel voor". Het grote feest begon 's avonds. "In de avond kwam Herman Brood and The Wild Romance optreden. We waren allemaal apetrots."