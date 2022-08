Bomen hebben last van hittestress en kleuren al bruin

Het is nog volop zomer, maar sommige bomen in onze provincie nemen alweer herfsttinten aan. In veel gevallen is dat een direct gevolg van de droge zomer. Boombeheerder André Efftink schiet er niet direct van in de stress, maar hoopt niet dat Nederland ook volgend jaar het met een zomer als deze moet stellen.

Onder meer beuken hebben last van de droogte, stelt Efftink. Schuin tegenover zijn huis in Zweeloo wijst hij op twee lindes. Eén van beide bomen begint langzamerhand al bruin te zien, terwijl de ander nog mooi groen is. "Dat komt omdat de achterste boom meer groeiplaats heeft. Die heeft dan minder moeite met de droogte."

Klaar voor het najaar

Na drie jaar droogte was 2021 een goede zomer voor bomen en struiken, zegt Efftink. "Maar een jaar als dit is dat niet. Zulke zomers komen steeds vaker voor en dan zie je dat de conditie van bomen achteruit gaat. Dat zie je vooral goed terug bij de beuken. Ze krijgen echt weer een tik en als boombeheerder ben ik daar niet blij mee."

Reden tot grote paniek is het nog niet, meent hij. "De leek zal in het najaar en de winter weinig meer merken van de droge zomer. Nu al zijn er bomen die zich klaarmaken voor die periode. Afhankelijk van de temperaturen in het najaar, blijft het blad nog lang of kort aan de bomen."

Lawaai en getik

Gevaarlijker zijn de spontane 'takbreuken' die kunnen ontstaan als gevolg van hittestress. Gisteren was het raak in Zuidlaren, waar aan de Groningerstraat een boom afbrak. "We hoorden om 22.20 uur een groot lawaai en getik, alsof er vuurwerk afging", zegt Lieuwe Melchers.

Toen Melchers buiten kwam, bleek zijn boom in tweeën te liggen. "Ik stond tot mijn enkels in de takken."

Natuur niet mijden

Een spontane takbreuk gebeurt maar heel zelden en is moeilijk te verklaren, zegt Efftink. "Wij hebben drieduizend bomen in beheer, maar er is er maar één die afbrak. Dat was dus in Zuidlaren."

Hij wijt de breuk aan hittestress. "Een boom die een lange periode geen vocht krijgt, krijgt een heel droge kern. Als er vervolgens wél water valt, levert dat stress op. Blijkbaar gebeurt er dan iets waardoor hij zijn tak afwerkt."