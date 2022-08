Noordkant Emmermeer wacht mega-facelift: ver- en nieuwbouw 200 woningen

In de komende jaren zullen die dus nader worden ingevuld. Volgens een woordvoerder van Domesta heeft de woningbouwcorporatie 10.000 vierkante meter aan grond aangekocht bij de Valtherzandweg, de Valtherlaan en de Warmeerweg van hun collega's van Lefier.

Over de exacte opzet van de nieuwbouw zijn nog geen details bekend. "We zitten nog in de ontwerpfase. We willen in ieder geval toe naar een afwisselend aanbod dat past bij de wijk en de groene omgeving." Het is daarbij de bedoeling dat het aanwezige groen zoveel mogelijk ontzien wordt.

Apart gebouw

De buurt wordt nog geïnformeerd zodra er een concreet plan ligt. De woordvoerder verwacht dat dit waarschijnlijk niet meer voor dit jaar zal gebeuren. "Tot de verwachte bouw in 2025 zijn we nog volop bezig met het ontwikkeltraject en de planvorming."

Wat wel al bekend is dat de vrouwenopvang van Wender gaat verhuizen naar Emmermeer. Deze bevindt zich nu nog in de wijk Bargeres, waar zij hun ruimtes momenteel huren van Domesta. In het eerder naar buiten gebrachte persbericht destijds werd gesproken over woningen die Wender krijgt toegewezen.

Het blijkt nu toch te gaan om een apart gebouw, bevestigen zowel de corporatie als Wender zelf. Volgens regiomanager Imar van der Ark van laatstgenoemde instantie dient de nieuwe locatie voor de opvang van 24 cliënten.

Moderne maatstaven

Naast vrouwenopvang biedt Wender ook crisisopvang en vormen van beschermd wonen aan. De woonvormen bevinden zich op drie locaties binnen Bargeres. "Twee van deze locaties zijn inmiddels flink gedateerd en voldoen niet langer aan de moderne maatstaven", legt Van der Ark uit.

De vrouwenopvang bestaat momenteel uit een omgebouwd huizenblok met daarin vijf woningen. "Op deze locatie kunnen cliënten zich niet terugtrekken in een eigen ruimte. Terwijl dit volgens de geldende richtlijnen wel zou moeten."

Wender kaartte het probleem aan bij zowel de gemeente als Domesta. Laatstgenoemde stelde vervolgens de oplossing in Emmermeer voor.