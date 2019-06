Statenlid Douwe Oosterveen stapt op bij Sterk Lokaal

Oosterveen vindt dat hij de partij niet meer kan vertegenwoordigen. “Na de verkiezingen voor Provinciale Staten is Sterk Lokaal een aantal keren negatief in het nieuws geweest en zijn er vanuit Sterk Lokaal uitingen gedaan die ik niet kan onderschrijven", zegt hij in een eerste reactie. "Daarom geef ik mijn Statenzetel en mijn lidmaatschap van Sterk Lokaal op.”De uitingen waar van Oosterveen op doelt zijn gedaan vanuit de partij rond de samenwerking met 50Plus van Frank Duut in de Staten. "Op het moment dat de samenwerking met Duut afketste is er een verkeerde voorstelling van zaken gegeven vanuit de partij. Ook is er toen een tweet uitgegaan die ik niet vind kunnen. Integriteit en fatsoen zijn voor mij belangrijk. Als je integriteit kwijt bent, ben je als politicus failliet."Het partijbestuur zegt het vertrek van Oosterveen te betreuren, maar zijn keuze te respecteren. De partijen hebben nog tevergeefs met elkaar om tafel gezeten om te zoeken naar een oplossing.Wie Oosterveen opvolgt in de Staten wordt binnenkort bekend gemaakt.Sinds de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart is het al onrustig rond Sterk Lokaal. Vlak na de verkiezingen werd bekend dat Sterk Lokaal zou fuseren met 50Plus van Frank Duut. Beide partijen bezaten een zetel in de Drentse Staten. Asser wethouder Janna Booij zei haar lidmaatschap bij Sterk Lokaal op omdat zij zich niet kon vinden in de fusie.De samenwerking tussen Duut en Oosterveen was geen lang leven beschoren. Na 12 dagen vertrok Duut, hij is nog wel Statenlid. Oosterveen is dat drie maanden na zijn verkiezing dus niet meer. Hij ziet het inleveren van zijn zetel als logisch gevolg van zijn vertrek bij de partij, laat hij weten.