Omnia Wonen vangt 'nul minder' voor aanpak officierswoningen in Assen: 'Iets is beter dan niets'

Gisteren werd bekend dat de gemeente Assen uiteindelijk 350.000 euro meebetaalt aan het groot onderhoud van 41 monumentale officierswoningen. Een bedrag dat overeengekomen is na jaren van onderhandeling.Herman Nieuwenhuis van Omnia Wonen relativeert het bedrag onmiddellijk. "In feite is het maar 2,5 ton wat overblijft van het gemeentelijke geld wat we daadwerkelijk in de woningverbetering kunnen steken. De rest gaat naar allerlei bijkomende kosten die de gemeente moet maken", zegt hij.Dat Omnia Wonen het uiteindelijk 'met een nulletje minder moet doen', aan financiële steun vanuit het Asser stadhuis, was best even slikken. "Het is nog geen 10 procent van wat we destijds als claim hebben neergelegd. Maar we zullen het ermee moeten doen, het is goed zo, we moeten verder", aldus Nieuwenhuis.Het liefst had de woningverhuurder het hele huurblok gesloopt, om er nieuwe woningen voor terug te zetten. "Maar helaas, door de gemeentelijke monumentenstatus is dat onmogelijk gemaakt. Vandaar ook die miljoenenclaim vanuit onze kant. Wij wilden die status niet. Met sloop hadden we bijvoorbeeld ook meer woningen kunnen terugzetten, die allemaal volledig duurzaam zijn. Het wordt nu een groot onderhoud-operatie, en omdat de huizen 100 jaar oud zijn blijven ze ook in de toekomst om onderhoud vragen", vertelt Nieuwenhuis.Wethouder Janna Booij is in elk geval zeer tevreden over het eindresultaat van de langdurige onderhandelingen. "Er is toch maar mooi even een nul vanaf", lacht ze. "Toch een heel ander bedrag, dan er geclaimd werd." Volgens haar wordt de volledige 3,5 ton straks ingezet voor werk in de Oranjestraat. "En dan gaat het ook om verbetering van de afwatering daar", zegt ze.Volgens Omnia Wonen beginnen eind augustus al de eerste voorbereidende werkzaamheden voor renovatie van de huizen. Dan gaat het om het bouwen van steigers, en het neerzetten van tijdelijke woonunits. Naar verwachting begint in september het opknappen van de eerste huizen.De huizen krijgen een nieuwe keuken, douche en nieuw sanitair, isolatieglas, mechanische ventilatie, centrale verwarming in plaats van kachels en een combi-ketel. In tien werkdagen moet de woning klaar. De huurders kunnen tijdens het werk tijdelijk in een noodunit terecht, waarvan er vijf in de tuin achter de huizen komt te staan.