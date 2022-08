Pand Belastingkantoor in beeld voor sociale woningbouw

De gemeente Emmen onderzoekt of het voormalige kantoor van de Belastingdienst aan de Dalipassage geschikt is voor sociale woningbouw. Hierover worden gesprekken gevoerd met het Rijksvastgoedbedrijf, de huidige eigenaar.

Het Rijksvastgoedbedrijf kondigde vorig jaar aan het pand van de hand te willen doen. Het kantoor was een van de twee panden in Emmen waar de Belastingdienst tot twee jaar geleden kantoor hield. Deze is jaren geleden verhuisd naar het voormalige pand van de Topografische Dienst aan de Weerdingerstraat.

De eerste, het uit 1964 stammende gebouw langs het Raadhuisplein, wordt momenteel verbouwd tot appartementencomplex met 82 woningen. Daar pal achter staat het tweede kantoor dat in 1976 werd gebouwd. Dit is het pand waar de gemeente zich momenteel over buigt.

Studenten

"Het gebouw staat al langere tijd leeg en staat in een gebied waar woningbouw toegevoegd zou kunnen worden", laat een woordvoerder weten. "Daarom hebben wij het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd of we een plan konden maken voor dit pand. We denken aan specifieke doelgroepen, zoals studenten, omdat er geen parkeervoorzieningen zijn." In dat geval gaat het om sociale woningbouw.

Met woningbouwcorporaties Lefier en Domesta is inmiddels over de mogelijkheden gesproken. "Mogelijk worden zij in de toekomst hier verder bij betrokken."

Vooralsnog gaat de gemeente uit van 30 tot 40 studio's of appartementen. "Maar niets staat nog vast."

Geen noodopvang