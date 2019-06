DTM Assen op bezoek in Meppen

Racefans konden op de fandag van het racepark Meppen alvast wat DTM en MotoGP-sfeer proeven. In de kleine paddock stonden racetrailers en racemotoren, DTM-auto’s en andere bijzondere wagens opgesteld. Promotor Lee van Dam weet dat nog niet iedereen in Duitsland weet de DTM van 21 tot en met 21 juli het TT-circuit aandoet."Samen met het TT-circuit staan we vandaag hier om wat extra aandacht aan de DTM en de TT te geven. We slaan zo twee vliegen in één klap", laat Van Dam weten.Aston Martin Vantage coureur Daniel Juncadella was ook in Meppen aanwezig. Ondanks dat hij nog nooit in Assen heeft gereden, kent uit het circuit al wel. "Ik oefen veel in de racesimulator en dat geeft je een goed beeld hoe het circuit eruit ziet", aldus Juncadella. "Het is een technisch, echt motorcircuit met veel snelle bochten en daar houden coureurs wel van. Ik weet zeker dat het een mooie race gaat worden.Ook Van Dam is overtuigd van een mooi weekend. "De DTM is de Formule 1 van de tourwagens. De beste rijders ter wereld staan in Assen aan de start. Ik ben erg benieuwd hoe het 21 juli uitpakt."