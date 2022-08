Opnamestop bij papegaaienopvang in Erica: 'Tot eind van het jaar geen plek meer'

"Helaas is dat niet het enige probleem." Helaas, omdat anders het einde in zicht is. "Maar andere factoren spelen ook mee. Waaronder dus het personeelstekort." Daardoor vreest hij dat de personele puzzel niet zomaar is opgelost. "Begin volgend jaar kunnen we wel weer dieren opnemen waarschijnlijk, maar met een beetje pech zitten we volgend jaar in de zomer met hetzelfde probleem."