Initiatiefnemer weggehaalde tentjes Ter Apel mogelijk naar rechter

De tweehonderd opgooitentjes, verkregen via een crowdfundingactie onder lokale ondernemers, werden maandagavond uitgedeeld maar dinsdagavond alweer weggehaald. Dat gebeurde op last van de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Eerder liet Straat al weten het afpakken van de tentjes 'voltrekt idioot' te vinden.

Zijn advocaat Pol wil graag op papier de motivatie ontvangen van de gemeente. "Wij denken dat ze zich beroepen op de gemeentewet, waarbij ze zeggen bang te zijn voor de verstoring van de openbare orde. Of op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met betrekking tot wildkamperen. Als het dat laatste is, dan wil ik een rechter daarover wel eens horen, want wat die mensen daar doen is natuurlijk allesbehalve kamperen voor het plezier."