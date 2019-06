Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zaterdag is in Dwingeloo literatuur- en muziekfestival Zomerzinnen. Op verschillende locaties op en rond de Brink in Dwingeloo zijn optredens en interviews van landelijke en regionale schrijvers en muzikanten; toppers en talenten. Om een paar te noemen: winnaar van de Libris literatuurprijs Rob van Essen, Bert Wagendorp, Lévi Weemoedt en dichter des Vaderlands Tjeard Bruinja. Verder zijn er muzikale optredens van Jan Rot, Erik van Muiswinkel en de Bluebettes. Op de kleine brink wordt een compleet horecaplein opgezet, waar in de pauzes van het festival ook verschillende bands optreden.In Hof van Schepers aan de rand van Oud-Aalden is zaterdag de 25e editie van het Folk veur Folkfestival. Publiek kan vanaf 16.00 uur tot 00.30 uur genieten van keur aan binnen- en buitenlandse folkmuzikanten. Er is ook een kinderprogramma. Adres: Walakker 10 AaldenVereniging Dorpsbelangen Eexterveen organiseert op 22 en 23 juni het 4-jaarlijks dorpsfeest. Het evenement begint zaterdag om 10.15 uur met een optocht van versierde wagens. Vanaf 13.00 uur is er een sportieve meerkamp en ’s avonds een feestavond met cabaret en muziek. Zaterdag- en zondagmiddag is er ook kermis.Zaterdag wordt in het Veenpark in Barger-Compascuum het Accordeon en Trekzak Festival gehouden. De muzikanten verzamelen zich onder de eeuwenoude eiken van plaggenhuttendorp ‘t Aole Compas. Het festival is vrij toegankelijk via een aparte ingang aan de Postweg in Barger-Compascuum. Het begint om 15:00 uur en duurt tot 22:00 uur.Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen bestaat dit jaar 100 jaar en organiseert daarom zaterdag het tweede Drents Fanfare Festival. Maar liefst 10 Drentse Fanfare Orkesten blazen hun partij mee om blaas- en fanfaremuziek te promoten. Het begint zaterdag om 13.30 uur in sporthal De Goorn in Oosterhesselen. Het avondgedeelte start om 19.30 uur. De toegang is gratis.De finale van het Drèents Liedtiesfestival vindt plaats op zaterdag 22 juni 2018 in het ATLAS Theater in Emmen. Het Drèents Liedtiesfestival wordt live uitgezonden op RTV Drenthe. Het Drentse publiek stemt via sms op hun favoriete liedje. Een inhoudelijke vakjury beoordeelt de inzendingen tezelfdertijd. Beide uitslagen bepalen gezamenlijk de uiteindelijke winnaar van het Drèents Liedtiesfestival. De winnaar mag ook naar het Europees Songfestival voor Minderheidstalen.Zaterdag 22 juni start vanaf 17.00 uur het Festival Midzomernachtdroom op de Brink in Diever. In een sfeervolle omgeving, geïnspireerd op het beroemde stuk van Shakespeare, is er voor jong tot oud een programmering, die vrij toegankelijk is. Een Open Podium met muziek, zang en dans, versnaperingen, kampvuur en een buitenbios maken het tot een unieke ervaring.Bij goed weer gaan zondag 23 gaan vanaf het TT Circuit bij Assen weer tientallen luchtballonnen de lucht in. De ballonnen diemeedoen aan het TT Balloon Festival komen vanaf 17.30 uur aan. Er worden 32 ballonnen in alle soorten en maten verwacht. Vanaf 20.15 uur gaan ze de lucht in. De toegang is gratis.Het Drentse Landschap bestaat 85 jaar en viert dat zondag in Orvelte met het festival Ons Drenthe. Een informatief, actief en gezellig festival voor jong en oud. Samen met tal van andere organisaties op het gebied van cultuur, natuur en erfgoed is er een aantrekkelijk programma samengesteld. Kijk hier voor het volledige programma