Voeren van stadsduiven duur geintje: Assen deelt boetes uit

Vervolgens kwam een dag later ook de Assense duivenliefhebster de vogels voeren. "Ze riep me vanuit de verte toe, of ik daar ook niet meteen een foto van moest maken." De ondernemer vindt het jammer dat het op die manier moet. "Alle geld en energie wat de afgelopen tijd in dat plan is gestopt, en in die duiventil, dat zou dan voor niets zijn. Dat is toch geldverspilling." Stavast heeft trouwens de vaste voederaars overdag niet weer gespot. Nu doen ze dat volgens bronnen buiten de openingstijden van de winkels, "zodat ze wat minder in de gaten lopen."