'Verband tussen dood oud-FC Emmen-speler Maynard en liquidatiezaak Curaçao'

De dood van oud-FC Emmen-speler Kelvin Maynard in 2019 houdt verband met een andere liquidatie-zaak in datzelfde jaar, namelijk die van Genciël Feller op Curaçao. Dat vermoedt het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dood van de voormalig profvoetballer.

Mogelijk zijn bij beide liquidaties dezelfde opdrachtgevers betrokken, aldus de politie. "In liquidatiezaken blijven zulke opdrachtgevers vaak zelf op de achtergrond en laten anderen het vuile werk opknappen", zegt een politiewoordvoerder op de website van Opsporing Verzocht . "Zowel bij Genciël Feller als bij Kelvin Maynard zijn de opdrachtgever of -gevers er nog altijd mee weggekomen.

Kelvin Maynard (32) voetbalde in het seizoen 2012/2013 dertig wedstrijden in de hoofdmacht van FC Emmen. Hij werd op 18 september 2019 onder vuur genomen vanaf een scooter met daarop twee mannen, toen hij in zijn auto op de Langbroekdreef in Amsterdam reed. Het voertuig belandde vervolgens met hoge snelheid in een brandweerkazerne. Maynard overleed ter plekke. Na de beschieting zijn drie personen aangehouden, die ook weer zijn vrijgelaten en geen verdachten meer zijn.