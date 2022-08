Omgekeerde Nederlandse driekleur terug in Nijeveen: 'Een uiting dat we in nood zijn'

Dat het aangekondigde stikstofbeleid niet wordt gepikt, moet prominent in beeld blijven, vindt hij. "De vlaggenactie staat symbool voor een uiting van ongenoegen. Ze hangen in elke plattelandsgemeente. Dat laat zien dat niet alleen de boeren, maar de hele omgeving het er niet mee eens is."

"We hebben respect voor de veteranen en militairen van ons land, en ook geen disrespect naar de vlag. Maar dit is voor ons een uiting dat we in nood zijn", verklaart Ten Hoorn Boer het terughangen. En voorlopig blijven ze nog wel even op hun kop hangen in Nijeveen, stelt hij. "Totdat er in Den Haag naar ons geluisterd wordt en er een oplossing komt voor het stikstofprobleem."