Celstraffen voor Roemeense pistachenotenbende

De groep bestaat uit twee mannen (42 en 36 jaar) en twee vrouwen (41 en 36 jaar) en sloeg onder meer toe in Hoogeveen en Staphorst. De straffen zijn gelijk aan de eis van het OM.De twee vrouwen en 42-jarige man zijn veroordeeld tot zes maanden celstraf. Voor de 36-jarige man viel de straf iets lager uit, hij moet vier maanden achter de tralies. De rol van de 36-jarige man was volgens de rechter kleiner. Hij was chauffeur van de auto die langs de winkels trok.De 42-jarige man is samen met de vrouwen op bewakingsbeelden van meerdere winkels te zien. Op bewakingsbeelden van een supermarkt is te zien dat een van de vrouwen bijna zestig zakken pistachenoten in een wijde jas laat verdwijnen.Ook is op beelden te zien hoe winkelkarren vol onbetaalde boodschappen via de toegangspoortjes naar buiten worden gereden.In Hoogeveen had de bende het niet op noten gemunt, maar op beddengoed en schoenen. Rondtrekkende (buitenlandse) bendes vormen al langer een probleem in Nederland. De dieven slaan in korte tijd meerdere keren toe in dezelfde regio en verdwijnen daarna weer van de radar. Ook Drenthe kreeg al eerder met bendes notendieven te maken.