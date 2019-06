Blauwalg gevonden in zwemplas Nijeveen

Blauwalgen kunnen giftig zijn en daardoor kunnen mensen en (huis)dieren die in het water zwemmen ziek worden. Met name via de mond komen die stoffen in het lichaam terecht.Rijkswaterstaat waarschuwt dat met name kinderen risico lopen, omdat zij vaker dan volwassenen onbewust water binnenkrijgen tijdens het zwemmen. Veel voorkomende klachten zijn irritatie van huid of ogen, diarree, misselijkheid, braken en buikkramp.Ook in het Paterswoldsemeer, bij De Lijte, is vorige week blauwalg ontdekt. Mensen die van plan zijn te zwemmen in de Groningse Letterberterplas, vlakbij Leek, kunnen dat ook beter niet doen in verband met de algen.Het verwachte warme weer van de aankomende dagen maakt de kans op blauwalg in het water groter. Via de landelijke zwemwaterwebsite kun je checken of zwemplassen in jouw omgeving veilig zijn om in te zwemmen.