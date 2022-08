Hartono strandt in tweede ronde Vancouver

TENNIS - Arianne Hartono heeft op het WTA 125-toernooi van Vancouver haar zege op Eugenie Bouchard niet winnend kunnen vervolgen. De 26-jarige Meppelse moest het in de tweede ronde van het Canadese hardcourttoernooi in drie sets afleggen tegen Emma Navarro.

Hartono had in de eerste ronde de Canadese Bouchard, voormalig nummer 5 van de wereld, in twee sets verslagen. Ze bereikte begin dit jaar via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Australian Open. Dat lukte de huidige nummer 166 van de wereld niet op Roland Garros en Wimbledon, waar ze in de kwalificaties bleef steken.