Stikstof in Drents-Friese Wold en Leggelderveld: Maatregelen tegen stikstof gaan ten koste van reptielen

Waar normaal gesproken de heide in het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld eens in de 50 à 60 jaar geplagd moet worden, is dat nu eens in de 25 à 30 jaar. Door het plaggen wordt als het ware de bovenste laag grond verwijdert. Dat is de laag waar stikstof in is neergedaald.