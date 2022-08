Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Oldtimerdag in Ruinerwold

We blijven even in deze oude tijden. Want in Ruinerwold kun je dit weekend oldtimers bekijken, tijdens de Oldtimerdag. Er staan meer dan duizend oude voertuigen in het dorp, ongeveer de helft ervan zijn oude auto's, maar er zijn ook oude trekkers, brommers, caravans, solexen en meer te zien. De oldtimers staan niet alleen stil, er zijn ook een paar toertochten.

Eeuwenoude rechtspraak bij de Etstoel in Anloo

Niet alleen Ruinerwold gaat terug naar oude tijden. Ook Anloo gaat terug in de geschiedenis. Terug naar de 17e eeuw. Voor de Etstoel Anloo, dat zaterdag vanaf 10.00 uur wordt opgevoerd en daarna ieder uur opnieuw wordt gespeeld. Ruim vierhonderd vrijwilligers maken van het dorp een openluchttoneel. Er wordt ieder jaar een ander waargebeurde rechtszitting nagespeeld. Zaterdag gaat het over een zaak van twee zakenlieden die allebei van smaad en belediging zijn beschuldigd.

Fietsen en lopen (en hardlopen)

Nu we toch in oude tijden zijn, kunnen we ook het over hunebedden hebben. Zondag is het namelijk Dag van het Hunebed. In Borger zijn in en rond het Hunebedcentrum van 11.00 tot 17.00 uur verschillende activiteiten. Die zijn gratis toegankelijk, maar voor de activiteiten in het Oerpark is een entreekaart van het museum nodig. Van 14.00 tot 16.30 uur is er een fietstocht met een gids langs verschillende hunebedden en van 10.00 tot 15.00 uur is er een wandeling over de Hondsrug en langs hunebedden. Aanmelden voor de fiets- of wandeltocht is noodzakelijk.

Ride, Run & Bike

Als je van fietsen en wandelen houdt, maar minder met hunebedden hebt, kan je dit weekend misschien beter naar Eext gaan. Zaterdag houdt paardensportvereniging Eext een Ride, Run & Bike. Dat is dan wel een sportevenement. Een hardloper of fietser moet dan samen met een ruiter op een paard een parcours van vijf of tien kilometer afleggen. Laat je niet wegschrikken door de term sport. Het mag op eigen tempo. En anders is kijken en aanmoedigen wellicht een optie?

Culinair evenement

Alleen al van de term sport krijgen we ontzettende honger. Gelukkig is er daarvoor dit weekend volop ruimte. In Emmen is het hele weekend namelijk MM Culinair. Dit jaar is het het 10-jarig bestaan van dit culinaire evenement. Restaurants uit de omgeving presenteren zich dan en maken een bijzonder gerecht. Ze maken daarmee kans op de titel 'Best signature dish'. MM Culinair is op zaterdag van 15.00 tot 00.00 uur en op zondag van 14.00 tot 21.00 uur.

Met de metaaldetector op pad

Ons buikje is weer vol, en met een volle maag hebben we weer puf in een laatste activiteit. Een zoekrally metaaldetectie bijvoorbeeld. Die begint zaterdag om 10.00 uur in Hooghalen, op de plek waar vorig weekend de Trekkerslep was. 150 deelnemers gaan met metaaldetectoren over het terrein om te zoeken naar verborgen schatten.

