Vuelta start in Utrecht na Drents succes in 2009: 'Drenthe is rijp voor Giro'

De Vuelta is terug in Nederland. Vanavond begint de Ronde van Spanje in Utrecht. Twaalf jaar geleden had Drenthe de primeur met de start, voor het eerst was de 'gran salida' noordelijk van Spanje en dat is de organisatie blijkbaar bevallen.

Een bergtrui zonder beklimming, een eindwinnaar van de ronde die nog steeds een grote meneer is in het peloton en veel deelnemers die inmiddels in de vergetelheid zijn geraakt. In 2009 start de Vuelta voor het eerst buiten het Iberisch schiereiland, de enige start buiten Spanje tot dan toe vond in 1997 plaats in Lissabon.

"2009 was een geweldige ervaring met Nederland en haar wielerfans. We waren daar zo dankbaar voor dat we het gevoel hadden dat we ooit terug moesten komen", zegt Vuelta-directeur Javier Guillén op de officiële site van de start in Utrecht.

Goede gok

Dick Heuvelman deelt het enthousiasme van Guillén. De oud-sportjournalist is de initiator van de start in Assen. "Het was een groots spektakel, een grote gok ook voor de organisatie om zo ver buiten de landsgrenzen te starten", blikt Heuvelman terug.

In 2002 haalde hij de Ronde van Italië naar Groningen en dat smaakte naar meer. "We wilden het Vuelta-bestuur bewegen ook naar Nederland te komen. Dat mislukte in eerste instantie, de oude directie was heel erg op Spanje gericht. In 2005 kwam er een nieuwe directie, met Guillén, die wel openstond voor wat nieuws." In 2007 werd tijdens het wereldkampioenschap het contact gelegd en twee jaar later kwam de ronde naar Assen.

Daarin was toenmalig commissaris van de koningin Relus ter Beek een belangrijke schakel. "Je hebt de politiek nodig. Zonder geld van de overheid kan zo'n evenement niet. En zonder Relus ter Beek was de ronde ook niet naar Drenthe gekomen. En dus heb je enthousiaste politici nodig."

Volgens Heuvelman ontwikkelde het wielerfestijn zich in een Drents-Spaans volksfeest. "Met een paellafeest in Westerbork, paella uit een enorme pan voor honderden mensen. En ook in Gieten en Gasselte was het groot feest."