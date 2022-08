Voor even hangen er twee Vaandeldragers in Assen

Wie het kunstcafé op de bovenste verdieping van warenhuis Vanderveen in Assen binnenwandelt, vraagt zich waarschijnlijk af of er een vergissing is gemaakt. De Vaandeldrager hing toch in het Drents Museum? Dat klopt, maar er hangt er nog een in Assen.

Het gaat om een levensgrote replica, gemaakt door Assenaar en hobbyschilder Olaf Jansen. Sinds vrijdag hangt het werk in kunstcafé Schurer, dat uitkijkt op het Koopmansplein.

In de garage te verstoffen

Hiervoor hing de kopie op een hele andere plek. "Het schilderij lag eerst bij ons in de garage een beetje te verstoffen, want wat moet je er anders mee?", lacht Jansen. "Het is te groot voor onze woonkamer."

Het idee om een replica te schilderen kwam van kunstschilder Peter Kosterman, bij wie Jansen cursussen volgde. Toen bekend werd dat De Vaandeldrager op tournee ging door Nederland, leek het de leraar een mooie uitdaging om het schilderij na te maken. Zodoende begon de hobbyschilder aan de klus.

'Ik moet toch wat'

Een paar maanden had hij nodig om zijn creatie te voltooien. "Af en toe ging ik even een uurtje in de avond naar de garage om ermee bezig te gaan", vertelt de kunstenaar, die zo'n zes jaar geleden zijn schilderhobby opstartte. "In het dagelijks leven heb ik als beleidsadviseur bij de gemeente Assen weinig met schilderen te maken. Maar ik moet toch wat als ik met pensioen ga."

Hoe je in zo'n korte tijd leert om zoiets te schilderen? "Ik denk dat het wel een beetje met talent te maken heeft", grapt Jansen. "Vroeger kon ik bij handvaardigheid al wel aardig schilderen."