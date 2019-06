Cassata #39: De aanhouding van verdachten windmolenterreur, de nazorg voor veteranen en theaterspektakel Mammoet

00.55 burgemeester Jan Seton over aanhoudingen verdachten02.39 bedreigde ondernemer Ben Timmermans over aanhoudingen04.20 tafelgast Suzanna Jansen over het theaterspektakel Mammoet07.12 Seton over voorstelling De Mammoet09.20 Jan Seton en Ben Timmermans over de aanhouding van Jan Nieboer en de gevolgen28.08 tafelgast Suzanna Jansen over het theaterspektakel Mammoet36.19 Ferre van de Nadort over de gebrekkige nazorg voor getraumatiseerde veteranen45.15 tafelgast Suzanna Jansen over het theaterspektakel Mammoet55.55 het radioforum met Jacob Bruintjes, Willemien Meeuwissen en Suzanna JansenMargriet BenakSuzanna Jansen - theaterspektakel MammoetBen Timmermans, - directeur/eigenaar Avitec Nieuw-BuinenJan Seton - burgemeester Borger-OdoornFerre van de Nadort - jurist uit Beilen, staat 32 veteranen bij met ptssJacob Bruintjes - voorzitter PvdA DrentheWillemien Meeuwissen - fractievoorzitter VVD-StatenfractieGenoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.