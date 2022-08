Extinction Rebellion voert actie bij Drents Museum om NAM als sponsor

De NAM als sponsor. Dat is voor actiegroep Extinction Rebellion Drenthe aanleiding om morgen actie te voeren bij het Drents Museum. "In de escalerende klimaatcrisis is het 'not done' om je door oliebedrijven te laten pamperen", motiveert woordvoerder Leo van Kampenhout namens de actiegroep het besluit.

"Shell en ExxonMobil, eigenaren van de NAM, zijn bedrijven die nota bene jarenlang twijfel hebben gezaaid en lobby hebben gevoerd tegen strenger klimaatbeleid. Het museum heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie hierin." Enkele andere musea hebben hun banden met fossiele bedrijven verbroken. Zo besloot het Van Gogh Museum in 2018 om de samenwerking met Shell te stoppen. Extinction Rebellion zegt gesprekken te hebben gehad met de directie van het Drents Museum, maar dat die niet hebben geleid 'tot enige beweging'.

De NAM is al jaren verbonden aan het museum in Assen. Nadat de NAM zich in 1989 vestigde in Assen, is het begonnen met de sponsoring van het museum. Toch is er al langer samenwerking, die gaat terug tot 1975. Sinds 1990 is de NAM hoofdsponsor van het museum. Wat het museum ontvangt van de NAM, wil het museum niet zeggen.

Museum ontvangt 25.000 euro van sponsors

Wel valt uit het jaarverslag op te maken dat het museum vorig jaar 25.000 euro aan sponsorgeld binnenkreeg. Maar de NAM is niet de enige sponsor. Ook SRC Reizen is een sponsor. In 2020 kreeg het museum meer aan sponsorgeld binnen, bijna 95.000 euro. Dat dat nu minder is, komt omdat ING en drinkwaterbedrijf WMD stopten als sponsor.

Overigens ontvangt het museum vanuit financiële wervingen nog iets meer dan 195.000 euro. Vanuit de businessclub, waarin meerdere bedrijven zitten, heeft het museum net geen 80.000 euro gekregen. De NAM zit overigens niet in de businessclub. Verder krijgt het museum subsidies van onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provincie Drenthe. Bezoekers brengen zo'n 2 miljoen euro in het laatje.

Kunst

Morgen voert Extinction Rebellion actie door een voorstelling op te voeren. Een kunstenaar brengt dan een schilderij uit de collectie van het museum, een zelfportret van Barend Blankert, tot leven. Op een wit doek op de grond speelt hij Barend. "Dan komt de NAM ten tonele die door haar destructieve bedrijfsvoering schade berokkent. Dit hoopt de NAM op te lossen middels culturele liefdadigheid", meldt de actiegroep.