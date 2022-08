Oude begraafplaats Nieuw-Schoonebeek: uit noodzaak geboren, in schoonheid bewaard

Op het voormalige kerkhof in het centrum Nieuw-Schoonebeek stond de grafsteen van Anna Maria Aleida Huser (1876-1898). Ze trad begin 1897 in bij het Onze Lieve Vrouwe van het Heilige Hart in Issoudun (Frankrijk) als zuster Bernadette. Eind 1897 werd zij steeds zwakker en keerde ze voor genezing terug naar Nederland. Het mocht niet meer baten, ze overleed korte tijd later. Ze werd in Nieuw-Schoonebeek bij haar moeder begraven op het nieuwe kerkhof in Nieuw-Schoonebeek. In verband met de verplaatsing van dat kerkhof werd de grafsteen na overleg met de familie naar de noodbegraafplaats overgebracht.