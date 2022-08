'Oervader' Mokumfeest Meppel geëerd: '23.000 knuffels gehad'

"Ik heb er kippenvel van", zegt Jaap de Boer. Hij is caféhouder van Herberg 't Plein in Meppel en geestelijk vader van 'Mokum in Meppel', het grote Amsterdamse feest tijdens de Donderdag Meppeldag. Woensdagavond werd hij hiervoor geëerd door een groep Amsterdamse artiesten en uitbaters.

Vaste prik: een van de Donderdag Meppeldag-feesten heeft het thema Mokum. Op die dag komen busladingen Amsterdamse artiesten naar Meppel, met ook veel Amsterdamse feestgangers in kielzog. Ook gisteren was het weer voor een enorm feest: elk plein stond afgeladen met publiek, dat afkwam op een zestigtal bekende- en minder bekende volkszangers die het levenslied ten gehore brachten.

's Middags werd het feest heel even op een lager pitje gezet om Jaap de Boer te eren. Samen met Ko Blokzijl uit Amsterdam bedacht hij Mokum in Meppel, 25 jaar geleden. "Normaal weet ik altijd alles. Ik vind ook dat je als caféhouder alles moet weten wat in je stad gebeurt", zegt De Boer. Toch kwam dit als een grote verrassing. "Maar op die Amsterdammers heb ik geen grip. Ik werd naar voren gehaald en kreeg een fantastisch plakket. Dat doet je wel wat."

23.000 knuffels

"Het zijn gewoon heel lieve mensen", vervolgt De Boer. Met een knipoog: "Corona moet ik vandaag maar even uit mijn hoofd zetten, want ik heb al 23.000 knuffels gehad. Laten we blij zijn met die warmte, dit is de sfeer die ik in Meppel wil hebben."

Hoe kreeg De Boer ook deze editie weer zestig zangers naar de pleinen van Meppel? "Geen moeite. Sterker nog: het is dat ik er niet meer kwijt kan, want ik heb er nog zo'n twintig moeten afzeggen. Meppel is the place to be voor die zangers omdat het hier zo gastvrij is. Geen trammelant, iedereen danst en is blij."

Grachten

De populariteit van Mokum in Meppel was goed te merken: op de meeste toegangswegen naar het centrum was het verkeerstempo stapvoets. De binnenstad raakte enorm goed gevuld. "Ik was voor het eerst zenuwachtig", lacht De Boer, die het feest door corona twee jaar niet kon organiseren. "Toen ik wakker werd spoot de adrenaline mijn hoofd."